Рост тарифов ЖКХ в РФ предложили законодательно ограничить уровнем инфляции

Депутаты Госдумы во главе с Леонидом Слуцким внесли инициативу, которая может изменить правила «игры» в жилищно-коммунальной сфере: тарифы ЖКХ предлагают ограничить уровнем инфляции. В пояснительной записке к документу, полученному 360.ru, говорится, что граждане «в панике» — платежи за коммуналку растут дважды в год, а реальные доходы почти не увеличиваются. Это провоцирует рост задолженностей и усиливает социальное напряжение.

Авторы законопроекта также поручили комитету по строительству и ЖКХ запросить у Минстроя данные о текущей ситуации в отрасли, мерах взыскания долгов и объёме бюджетных средств, необходимых для субсидирования новой модели. Идея — не просто заморозить тарифы, а сделать их предсказуемыми и справедливыми, чтобы платежки не становились для семей ежегодным шоком.

А ранее Life.ru писал, что в России с 1 марта начнёт действовать новый стандарт отчётности для управляющих компаний (УК). Данное изменение позволит собственникам жилья эффективнее отслеживать расходы на коммунальные услуги, уточнили в Госдуме. Однако из-за поправок россияне могут столкнуться с дополнительным увеличением платы за содержание многоквартирных домов.