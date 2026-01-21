В Госдуме объяснили предложение Центробанка запретить билеты «банка приколов»

Инициатива Банка России о запрете изготовления и оборота предметов, похожих на деньги, может затронуть сувенирные билеты «банка приколов». Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в интервью «Газете.ru», что главная цель регулятора — защита граждан от возможных мошеннических схем.

«О конкретных параметрах запрета до внесения законопроекта говорить сложно, но, очевидно, что под ограничения, скорее всего, подпадают билеты «банка приколов», которые по размерам и по дизайну похожи на настоящие купюры и не имеют явных, заметных указаний на то, что они не являются средством платежа», — отметил парламентарий.

По его словам, ключевым критерием станет степень визуального сходства с реальными банкнотами. Простой замены одной буквы в обозначении номинала, например, «дублей» вместо «рублей», явно недостаточно, так как люди не всегда внимательно изучают каждую купюру. Для исключения путаницы сувенирные изделия должны иметь явные отличия по размеру, не воспроизводить защитные элементы настоящих денег, а также содержать чёткий штамп или крупную надпись о том, что они не являются платёжным средством.

Напомним, ранее Банк России подготовил предложения о запрете на изготовление и продажу предметов, внешне похожих на настоящие деньги — банкноты и монеты ЦБ. Речь идёт, в том числе о сувенирных купюрах и так называемых «банкнотах банка приколов».