В Госдуме призвали проверить сеть Rendez-Vous, роскошно отметившую юбилей в Куршевеле
Обложка © Telegram / Rendez-Vous (Рандеву)
В Госдуме назвали неприемлемой роскошную тусовку блогеров и руководства Rendez-Vous в Куршевеле. Депутат Михаил Романов призвал проверить деятельность сети магазинов обуви и её владельцев.
Такая ситуация лишний раз подчёркивает, что владельцы данного бизнеса существуют в собственных, оторванных от реальности представлениях — в то время как наши солдаты и офицеры проливают кровь за благополучие русского народа и будущее Русского мира. Эти люди ведут деятельность на нашей территории, но при этом позволяют себе подобные с точки зрения здравой логики необъяснимые поступки. Это говорит об абсолютном отсутствии у них и совести, и разума, и чувства ответственности.
Парламентарий призвал провести проверку сети в России: насколько добросовестно она платит налоги и соблюдает нормы российского законодательства.
Напомним, соцсети взорвала тусовка в Куршевеле, которую закатила российская сеть магазинов Rendez-Vous в честь 25-летия. Российских блогеров привезли на частных «джетах», поселили в роскошных шале, развлекали вертолётными экскурсиями по Альпам, столы ломились от устриц и шампанского Louis Roederer Cristal стоимостью 80 тысяч рублей за бутылку. Изюминкой вечера стало выступление мировой знаменитости Патрисии Каас. Life.ru выяснил, что организатором поездки была близкая подруга владельцев компании, которая недавно перебралась с Украины. Подробности резонансной тусовки — читайте в нашем материале.
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