В Госдуме призвали проверить сеть Rendez-Vous, роскошно отметившую юбилей в Куршевеле

Такая ситуация лишний раз подчёркивает, что владельцы данного бизнеса существуют в собственных, оторванных от реальности представлениях — в то время как наши солдаты и офицеры проливают кровь за благополучие русского народа и будущее Русского мира. Эти люди ведут деятельность на нашей территории, но при этом позволяют себе подобные с точки зрения здравой логики необъяснимые поступки. Это говорит об абсолютном отсутствии у них и совести, и разума, и чувства ответственности.