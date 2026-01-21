«Ваш аккаунт под угрозой»: Мошенники построили новую схему обмана на страхе быть взломанным

Повышенный интерес к цифровой безопасности стал новой ловушкой для пользователей Интернета. Мошенники массово рассылают фишинговые сообщения, маскирующиеся под официальные уведомления от государственных сервисов. Под предлогом «проверки защиты аккаунта» злоумышленники пытаются выманить конфиденциальные данные для доступа к личным кабинетам. Об этом в беседе с Life.ru рассказал член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Злоумышленники всё чаще маскируют свои схемы под заботу о цифровой безопасности граждан, используя доверие к государственным сервисам. Предложения «проверить аккаунт на защищённость от взломов» — это типичный пример фишинга, где страх перед утечкой данных или блокировкой доступа используется как основной инструмент давления на пользователя, сказал депутат.

«Как правило, такие сообщения сопровождаются ссылками, внешне похожими на официальный портал, но ведущими на поддельные сайты. На них пользователей просят ввести логин, пароль, коды из СМС или подтвердить действия через «службу безопасности». Передавая эти данные, человек фактически сам открывает мошенникам доступ к своему личному кабинету», — говорит он.

Чаще всего предлагают проверить защищённость аккаунта на «Госуслугах». Через него злоумышленники способны получить доступ к персональным данным, оформить фиктивные заявления, попытаться взять кредиты, изменить контактную информацию или использовать профиль в дальнейших мошеннических схемах, предупредил Немкин.

Важно помнить, что сотрудники портала «Госуслуги», как и других официальных платформ, никогда не рассылают ссылки для «проверки защищённости» и не запрашивают пароли или коды подтверждения. Все уведомления о безопасности отображаются исключительно внутри официального сервиса или в мобильном приложении — без переходов на сторонние ресурсы. Антон Немкин Депутат

По словам собеседника, единственный надёжный способ защититься — соблюдать базовые правила цифровой гигиены: не переходить по ссылкам из сообщений и писем, проверять адрес сайта вручную, использовать двухфакторную аутентификацию и при подозрениях сразу обращаться в официальную службу поддержки. Осознанное поведение пользователей остаётся ключевым барьером на пути подобных схем.

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