В Госдуме заявили, что Трамп «захватил» Мадуро долларом, а не секретным оружием

Заявления президента США Дональда Трампа о некоем «секретном боевом средстве», якобы использованном при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро, вызвали скепсис в Госдуме. Член комитета по обороне Андрей Колесник в интервью «Ленте.ру» заявил: речь идёт не о фантастическом оружии, а о самом известном инструменте влияния США — долларе.

«Если про это оружие никто не знает, значит, его и нет», — парировал Колесник.

Он напомнил о драматических описаниях «леденящей души истории», где якобы вся охрана Мадуро «схватилась за головы, кровь пошла из ушей». По мнению депутата, на деле всё гораздо прозаичнее.

«Там без подкупа и предательства где-то в ближнем кругу не обошлось», — подытожил Колесник.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о наличии у Соединённых Штатов секретных видов вооружения, о которых, по его словам, «никто не знает». Отказавшись раскрывать конкретные детали, американский лидер лишь подтвердил существование таких технологий, отметив, что «было бы хорошо никому об этом не рассказывать».