В России поменяли правила обучения в автошколах

С марта 2026 года в России начнут действовать новые правила обучения будущих водителей. Об изменениях рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

По его словам, документ Минпросвещения утверждает новые примерные программы для автошкол. Ключевые изменения коснутся самой популярной категории «B»: увеличится количество часов практики, которую можно будет отрабатывать не только на площадках, но и на территориях автопредприятий.

Теоретическую часть разрешат изучать онлайн, а для получения новой категории будет достаточно освоить дополнительные модули, а не проходить полный курс. Федяев уверен, что учебный процесс станет удобнее.

В программы добавят курс по оказанию первой помощи, правила взаимодействия с пользователями электросамокатов, порядок работы с цифровыми документами и раздел об опасном вождении, включая его риски, сообщает ТАСС.

Кроме того, в России обновилась система медицинского допуска к управлению транспортными средствами. Теперь для водителей старше 65 лет предусмотрены дополнительные проверки, однако сам возраст не является основанием для отказа в выдаче прав или лишения лицензии.