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Опубликовано 21 января, 13:45

Военный эксперт раскрыл планы Армии России по дезорганизации энергосистемы Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

В ночь на 20 января ВС РФ нанесли новый массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, в результате чего практически весь левый берег Киева остался без электроэнергии, отопления и водоснабжения. Заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации Владимир Попов заявил, что такая тактика является следствием принятого военно-политического решения о дезорганизации систем противника.

По его словам, первые два года СВО Армия России сознательно избегала ударов по объектам энергетики, демонстрируя бережное отношение к населению. Однако такой подход себя не оправдал, поскольку Украина систематически нарушает международные конвенции, нанося удары по гражданским объектам и населению РФ.

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Теперь задача российских войск заключается в том, чтобы «выбить почву из-под ног» как военно-промышленного комплекса Украины, так и политического режима Владимира Зеленского, парализовав административно-хозяйственное, а также социально-бытовое управление, подчеркнул собеседник сайта MK.ru.

«Полностью тепло-энергетическую систему Украины мы не «оголим». Но дезорганизовать её получается. <...> Дефицит электроэнергии, тепловой энергии, сейчас там значительный», — заключил военный эксперт.

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Ранее Владимир Зеленский по итогам совещания по энергетической ситуации заявил, что почти 60% украинской столицы остаются без электроснабжения, а около 4 тысяч домов — без отопления. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

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Борис Эльфанд
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