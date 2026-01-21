В Госдуме допустили, что Уиткофф и Кушнер могут привезти Путину готовые документы по Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут приехать в Москву с готовыми документами по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в интервью «Газете.ru». По её словам, Вашингтон уже провёл множество консультаций с Киевом, и теперь у американской стороны может быть конкретный текст, который они предложат российскому лидеру Владимиру Путину.

«Москва неоднократно заявляла, что нам важно увидеть текст мирного договора, который был бы скорректирован согласно нашим красным линиям», — подчеркнула депутат.

Она добавила, что даже сам факт визита Уиткоффа и Кушнера — это сигнал миру: переговорный процесс идёт, а Россия остаётся открытым партнёром. Кроме того, Журова не исключила, что американская делегация обсудит с российским лидером участие РФ в Совете мира — ключевой инициативе Трампа.

Пока Москва воздерживается от окончательного решения, поскольку Путин настаивает на изучении всех регламентирующих документов в письменном виде. И, судя по всему, Вашингтон это понял: вместо твитов — личные встречи и бумажные предложения, подытожила парламентарий.

Напомним, ранее Уиткофф анонсировал визит в Москву и встречу с президентом России Владимиром Путиным. Вместе с ним в столицу РФ также прибудет зять и советник Трампа Джаред Кушнер. В Кремле подтвердили планы Путина принять Уиткоффа 22 января. Накануне спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев провёл переговоры с американской делегацией на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Обе стороны оценили встречу положительно.