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Опубликовано 21 января, 16:03

Трамп назвал украинский конфликт «войной дронов»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о ситуации на Украине. Он охарактеризовал конфликт как ужасную бойню. В своей речи политик подчеркнул новую реальность современных боевых действий.

«Это (конфликт на Украине. — Прим. Life.ru), если использовать подходящее слово, настоящая бойня. Это ужасно. Что происходит? Это война дронов», заявил Трамп.

Axios: Трамп встретится с Зеленским 22 января
Axios: Трамп встретится с Зеленским 22 января

Ранее Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине должно быть задачей Европы, а не Вашингтона. Выступая о роли США и союзников, Трамп выразил недовольство позицией европейских партнёров по НАТО. Он подчеркнул, что Америка, находясь на другом конце света, не получает адекватной отдачи за свои вложения и усилия.

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Александра Мышляева
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