Трамп назвал украинский конфликт «войной дронов»

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о ситуации на Украине. Он охарактеризовал конфликт как ужасную бойню. В своей речи политик подчеркнул новую реальность современных боевых действий.

«Это (конфликт на Украине. — Прим. Life.ru), если использовать подходящее слово, настоящая бойня. Это ужасно. Что происходит? Это война дронов», — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине должно быть задачей Европы, а не Вашингтона. Выступая о роли США и союзников, Трамп выразил недовольство позицией европейских партнёров по НАТО. Он подчеркнул, что Америка, находясь на другом конце света, не получает адекватной отдачи за свои вложения и усилия.