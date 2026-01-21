Трамп: Стороны конфликта на Украине достаточно близки к урегулированию

Стороны конфликта на Украине достаточно близки к достижению мира, заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

При этом ранее Трамп, по время выступления на форуме в Давосе, заявил, что может встретиться с Владимиром Зеленским, хотя ранее такую возможность отрицал. А главарь киевского режима, узнав, что встреча ему не светит, остался дома. Позже стало известно, что он всё же готов прилететь в Швейцарию при условии, что Трамп согласится с ним поговорить.