Трамп: Стороны конфликта на Украине достаточно близки к урегулированию
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Стороны конфликта на Украине достаточно близки к достижению мира, заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Думаю, могу заявить, что мы достаточно близки», — сказал он.
При этом ранее Трамп, по время выступления на форуме в Давосе, заявил, что может встретиться с Владимиром Зеленским, хотя ранее такую возможность отрицал. А главарь киевского режима, узнав, что встреча ему не светит, остался дома. Позже стало известно, что он всё же готов прилететь в Швейцарию при условии, что Трамп согласится с ним поговорить.
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