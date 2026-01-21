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Опубликовано 21 января, 15:55

Трамп: Стороны конфликта на Украине достаточно близки к урегулированию

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Стороны конфликта на Украине достаточно близки к достижению мира, заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Думаю, могу заявить, что мы достаточно близки», — сказал он.

Трамп заявил об отличных отношениях с Путиным и Цзиньпином
Трамп заявил об отличных отношениях с Путиным и Цзиньпином

При этом ранее Трамп, по время выступления на форуме в Давосе, заявил, что может встретиться с Владимиром Зеленским, хотя ранее такую возможность отрицал. А главарь киевского режима, узнав, что встреча ему не светит, остался дома. Позже стало известно, что он всё же готов прилететь в Швейцарию при условии, что Трамп согласится с ним поговорить.

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Александра Вишнякова
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