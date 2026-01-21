Путин потребовал разбираться с задержками выплат бойцам СВО и их семьям

Президент РФ Владимир Путин призвал чиновников внимательно и детально решать все вопросы с задержками выплат военнослужащим, участвующим в спецоперации, и членам их семей. Об этом глава государства сказал на заседании с Кабмином.

«В ходе прямой линии поступили обращения по поводу задержек с получением выплат, пенсий, пособий участникам СВО и их родным. Обращаю внимание, в каждом конкретном случае речь идёт о судьбах людей, о семьях. И разбираться с этими нестыковками, сбоями нужно самым тщательным образом», — отметил российский лидер.

Ранее LIfe.ru писал, что начиная с 1 января 2026 года обновились федеральные суммы по ряду мер поддержки — это важно для каждого участника СВО и для семей, которые оформляют пособия родственникам. Главное новшество — индексация на 4%. Она касается не всех возможных мер поддержки, а именно отдельных выплат: страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций, которые назначаются при наступлении страховых случаев, связанных с исполнением обязанностей военной службы.