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Опубликовано 21 января, 16:06

Путин потребовал разбираться с задержками выплат бойцам СВО и их семьям

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Президент РФ Владимир Путин призвал чиновников внимательно и детально решать все вопросы с задержками выплат военнослужащим, участвующим в спецоперации, и членам их семей. Об этом глава государства сказал на заседании с Кабмином.

«В ходе прямой линии поступили обращения по поводу задержек с получением выплат, пенсий, пособий участникам СВО и их родным. Обращаю внимание, в каждом конкретном случае речь идёт о судьбах людей, о семьях. И разбираться с этими нестыковками, сбоями нужно самым тщательным образом», — отметил российский лидер.

Путин поручил Воробьёву держать на контроле поддержку участников СВО и их семей
Путин поручил Воробьёву держать на контроле поддержку участников СВО и их семей

Ранее LIfe.ru писал, что начиная с 1 января 2026 года обновились федеральные суммы по ряду мер поддержки — это важно для каждого участника СВО и для семей, которые оформляют пособия родственникам. Главное новшество — индексация на 4%. Она касается не всех возможных мер поддержки, а именно отдельных выплат: страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций, которые назначаются при наступлении страховых случаев, связанных с исполнением обязанностей военной службы.

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Татьяна Миссуми
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