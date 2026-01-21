Президент Польши Кароль Навроцкий на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о военной победе ряда стран над СССР. Его спорное выступление транслировалось в X-аккаунте Clash Report.

Навроцкий утверждал, что Польша, Финляндия, Япония и Афганистан одержали победу над Советским Союзом и большевиками. Скорее всего, польский лидер допустил историческую неточность, приписав Японии победу в войне с СССР, хотя, вероятно, имел в виду конфликт 1904-1905 годов с Российской империей.

В своей речи он также подчеркнул, что эти страны готовы отстаивать независимость, но им необходимы крепкие международные отношения. Заявление вызвало резонанс из-за спорной трактовки исторических событий.

Ранее, выступая на праздновании годовщины Великопольского восстания, Кароль Навроцкий заявил о готовности Польши защищать свои западные границы. Он назвал Великопольскую землю колыбелью польской государственности, где тысячу лет назад король Болеслав Храбрый принял корону. По словам президента, эта корона является символом суверенитета и победы Речи Посполитой, а современное польское общество, будучи открытым Западу, одновременно готово стоять на страже западных рубежей страны.