Стало известно об отправленном в Москву черновике мирного плана США

Соединённые Штаты отправили в начале января Москве черновой документ мирного плана по урегулированию кризиса на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg. В публикации подчёркивается, что черновик согласован с представителями Европы и с киевскими чиновниками.

«По словам источников, знакомых с ситуацией, Путин получил проект мирного плана в начале этого месяца через своего помощника Кирилла Дмитриева, согласованный с украинскими и европейскими коллегами», — отмечается в тексте.

Bloomberg добавляет, что текст был неофициально передан в Кремль, чтобы российские власти ознакомились с его положениями до предполагаемого визита американского спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера.