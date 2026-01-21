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Опубликовано 21 января, 16:36

Стало известно об отправленном в Москву черновике мирного плана США

Bloomberg: Москва получила согласованный с ЕС и Украиной черновик мирного плана

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Соединённые Штаты отправили в начале января Москве черновой документ мирного плана по урегулированию кризиса на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg. В публикации подчёркивается, что черновик согласован с представителями Европы и с киевскими чиновниками.

«По словам источников, знакомых с ситуацией, Путин получил проект мирного плана в начале этого месяца через своего помощника Кирилла Дмитриева, согласованный с украинскими и европейскими коллегами», — отмечается в тексте.

Bloomberg добавляет, что текст был неофициально передан в Кремль, чтобы российские власти ознакомились с его положениями до предполагаемого визита американского спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера.

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Напомним, ранее Уиткофф анонсировал визит в Москву и встречу с президентом России Владимиром Путиным. Вместе с ним в столицу РФ также прибудет зять и советник Трампа Джаред Кушнер. В Кремле подтвердили планы Путина принять Уиткоффа 22 января.

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Татьяна Миссуми
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