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Опубликовано 21 января, 18:10

Системы ПВО за два часа сбили 52 украинских БПЛА над регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Российские средства ПВО отразили атаку 52 украинских беспилотников за два часа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В период с 18.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 36 — над акваторией Азовского моря, 8 — над акваторией Чёрного моря, 4 — над территорией Республики Крым, 4 — над территорией Краснодарского края», — говорится в публикации.

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Минувшей ночью дроны ВСУ были сбиты над Краснодарским краем. Фрагменты сбитого беспилотника упали не территории Афипского нефтеперерабатывающего завода, спровоцировав пожар. В краевом оперштабе уточнили, что возгорание удалось быстро потушить.

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Юрий Лысенко
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