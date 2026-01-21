ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 января, 18:46

На Украине снова обсуждают возможную отставку главкома Сырского

Александр Сырский. Обложка © ТАСС/VITALII NOSACH

Александр Сырский. Обложка © ТАСС/VITALII NOSACH

Информацию о возможной отставке Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) снова обсуждают на Украине, сообщает издание «Страна.ua».

В публикации утверждается, что на фоне кадровых перестановок, которые администрация президента называет «перезагрузкой власти», вновь поднимается вопрос об отставке главнокомандующего ВСУ.

Его критикуют за «совковый» подход к управлению, безразличие к потерям и оперативные провалы. Параллельно в медиасреде, по данным издания, продвигаются фигуры других командиров, таких как Михаил Драпатый и основатель полка «Азов»* Андрей Билецкий**.

Военный эксперт оценил планы Сырского по новому контрнаступлению ВСУ
Военный эксперт оценил планы Сырского по новому контрнаступлению ВСУ

Ранее киевский главарь Владимир Зеленский заявил, что главнокомандующий Вооружёнными силами Александр Сырский не будет отправлен в отставку. Он подчеркнул, что «сегодня замена главкома не предусматривается». Зеленский пояснил, что текущие кадровые изменения касаются в первую очередь кабинета министров, системы безопасности, министерства обороны и правоохранительных органов.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ.

**Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Александр Сырский
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar