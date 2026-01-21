Информацию о возможной отставке Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) снова обсуждают на Украине, сообщает издание «Страна.ua».

В публикации утверждается, что на фоне кадровых перестановок, которые администрация президента называет «перезагрузкой власти», вновь поднимается вопрос об отставке главнокомандующего ВСУ.

Его критикуют за «совковый» подход к управлению, безразличие к потерям и оперативные провалы. Параллельно в медиасреде, по данным издания, продвигаются фигуры других командиров, таких как Михаил Драпатый и основатель полка «Азов»* Андрей Билецкий**.

Ранее киевский главарь Владимир Зеленский заявил, что главнокомандующий Вооружёнными силами Александр Сырский не будет отправлен в отставку. Он подчеркнул, что «сегодня замена главкома не предусматривается». Зеленский пояснил, что текущие кадровые изменения касаются в первую очередь кабинета министров, системы безопасности, министерства обороны и правоохранительных органов.

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*Организация признана террористической и запрещена в РФ.