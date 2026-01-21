ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 января, 20:33

Путин: Россия обсуждает восстановление территорий в зоне СВО за счёт её активов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия обсуждает с США возможность направить часть замороженных активов на восстановление территорий, пострадавших в ходе СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

«Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной», — сказал президент.

По словам Путина, эта идея уже находится в проработке с администрацией США.

Путин: Россия готова направить $1 млрд в Совет мира из замороженных США активов
Путин: Россия готова направить $1 млрд в Совет мира из замороженных США активов

Ранее он сообщил, что Россия получила официальное приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к создаваемому по его инициативе Совету мира. Российский лидер поблагодарил Трампа за «внимание к нашей стране» и поручил МИД изучить данный вопрос.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Путин
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar