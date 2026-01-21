Силы ПВО РФ уничтожили 17 украинских дронов за три часа

Российские средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени 21 января перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, восемь дронов были сбиты над Краснодарским краем, шесть – над акваторией Азовского моря, два – над Чёрным морем и один – над территорией Крыма.

Ранее Life.ru писал, что массированная атака беспилотников в ночь на 21 января повредила 12 многоквартирных домов в Адыгее. Некоторые квартиры получили значительные повреждения, разрушены фасады и остекление. Глава республики Мурат Кумпилов поручил комиссии оценить ущерб и оперативно восстановить пострадавшее жильё.