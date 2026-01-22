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Опубликовано 21 января, 22:32

Пожар на двух топливных резервуарах в порту Кубани потушили после удара БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На территории портового терминала в посёлке Волна ликвидировали открытое горение одного топливного резервуара. Пламя на втором полностью потушили. Об этом сообщил оперативный штаб по Краснодарскому краю.

«Специалисты продолжают бороться с огнём на двух оставшихся резервуарах», — говорится в сообщении.

Всего вечером 21 января после атаки БПЛА повреждения получили четыре резервуара. К тушению привлекли 208 человек и 51 единицу техники, включая сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Напомним, в результате удара по портовым терминалам в посёлке Волна Темрюкского района погибли три человека. Ещё восемь пострадавших госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

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Лия Мурадьян
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