Пожар на двух топливных резервуарах в порту Кубани потушили после удара БПЛА
Обложка © Life.ru
На территории портового терминала в посёлке Волна ликвидировали открытое горение одного топливного резервуара. Пламя на втором полностью потушили. Об этом сообщил оперативный штаб по Краснодарскому краю.
«Специалисты продолжают бороться с огнём на двух оставшихся резервуарах», — говорится в сообщении.
Всего вечером 21 января после атаки БПЛА повреждения получили четыре резервуара. К тушению привлекли 208 человек и 51 единицу техники, включая сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, в результате удара по портовым терминалам в посёлке Волна Темрюкского района погибли три человека. Ещё восемь пострадавших госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.