Весь процесс урегулирования конфликта на Украине свёлся буквально к одному вопросу. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

«Я думаю, мы свели его к одному вопросу, что значит, что она [ситуация] разрешима», — сказал он.

Ранее Уиткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах по Украине.

Напомним, что Уиткофф и зять лидера США Джаред Кушнер сегодня вылетят в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В то же время ожидается, что главарь киевского режима Владимир Зеленский посетит Давос, где состоится его встреча с Дональдом Трампом.