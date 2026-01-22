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Опубликовано 22 января, 07:47

Уиткофф: Урегулирование конфликта на Украине свелось буквально к одному вопросу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Весь процесс урегулирования конфликта на Украине свёлся буквально к одному вопросу. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

«Я думаю, мы свели его к одному вопросу, что значит, что она [ситуация] разрешима», — сказал он.

Ранее Уиткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах по Украине.

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Напомним, что Уиткофф и зять лидера США Джаред Кушнер сегодня вылетят в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В то же время ожидается, что главарь киевского режима Владимир Зеленский посетит Давос, где состоится его встреча с Дональдом Трампом.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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