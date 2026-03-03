ЕГЭ 2026: минимальные баллы, пересдача, что делать, если не успел подать заявку Оглавление Новое в 2026 году Какие предметы обязательны в ЕГЭ 2026 Самые важные нововведения Минимальные баллы ЕГЭ 2026 для получения аттестата Минимальные баллы ЕГЭ 2026 для поступления в вуз Что такое ОГЭ 2026 и какие предметы сдавать Правила пересдачи в 2026 году Пересдача при недостижении минимума по обязательным предметам Пересдача предметов по выбору Проходные баллы: как не промахнуться с выбором вуза Частые вопросы Сколько баллов нужно по русскому языку в 2026 году? Можно ли сдать и базовую, и профильную математику одновременно? Что, если я не набрал минимум по профильной математике? Смогу ли я пересдать базовую? Какие специальности можно выбрать с базовой математикой? Какие предметы обязательны для поступления на педагога? Где и когда подавать заявление на ЕГЭ 2026? Какие предметы обязательны в ЕГЭ 2026? Сколько баллов нужно для аттестата и поступления в вуз? Узнайте минимальные баллы по всем предметам, правила пересдачи и как выбрать вуз в материале Life.ru. 3 марта, 14:45 Баллы ЕГЭ-2026 для поступления в вузы и аттестата — полный список. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House, Oleg Elkov

ЕГЭ 2026 становится всё ближе, а нововведения продолжают поступать. Только 19 января Рособрнадзор опубликовал окончательные минимальные баллы для получения аттестата, а Минобрнауки ещё в ноябре 2025 года повысило пороги для поступления в вузы сразу по шести предметам. Чтобы не запутаться в датах, требованиях и изменениях, Llife.ru собрал всю необходимую информацию о ЕГЭ и ОГЭ 2026 года — от обязательных предметов до проходных баллов в вузы.

Новое в 2026 году

20 января Рособрнадзор опубликовал свежие требования к ЕГЭ. Для получения аттестата выпускникам необходимо сдать два обязательных предмета — русский язык и математику (базового или профильного уровня). Минимальная оценка по русскому языку для получения аттестата составляет 24 балла, для поступления в вуз порог выше — 36 баллов. Минимальный балл по профильной математике установлен на уровне 27 баллов.

Кроме того, Рособрнадзор сохранил право на пересдачу одного из предметов ЕГЭ. Напомним, что с 2024 года по инициативе президента России пересдача ЕГЭ происходит по новым правилам. У выпускников появилась возможность сразу пересдать один из предметов ЕГЭ без ожидания в один год. В этом случае предыдущий результат экзамена аннулируется.

Минобрнауки России также утвердило минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в подведомственные ему вузы в 2026/27 учебном году. По сравнению с прошлым периодом пороговые значения повышены сразу по шести предметам. В новом учебном году утверждены следующие минимальные баллы: по русскому языку, профильной математике, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии надо получить минимум сорок баллов. По физике — 41, по обществознанию — 45, информатике — 46.

Какие предметы обязательны в ЕГЭ 2026

Какие предметы надо сдать для получения аттестата. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

В 2026 году обязательные предметы на ЕГЭ остаются неизменными: русский язык и математика.

Математику можно сдать либо на базовом, либо на профильном уровне. Если вы планируете поступать в технический вуз, инженерный институт, на специальности, связанные с информатикой или естественными науками, то вам нужна профильная математика. Если же вы ориентируетесь на гуманитарные специальности, то достаточно базовой математики.

Помимо двух обязательных предметов вам нужно выбрать из 12 дисциплин по собственному желанию: физика, химия, биология, история, обществознание, литература, география, информатика, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский). Количество предметов не ограничено — сдавайте столько, сколько требует выбранная вами программа обучения.

Ситуация с обязательностью предметов для поступления в вуз теперь регулируется новым приказом Минобрнауки. Если ранее абитуриент мог выбирать третий экзамен из широкого списка альтернатив, то с 2026 года вузы получили право устанавливать жёсткий перечень вступительных испытаний без возможности выбора.

Самые важные нововведения

История как обязательный предмет для ряда гуманитарных направлений. Вузы получили право устанавливать ЕГЭ по истории в качестве обязательного профильного вступительного испытания на 21 направлении подготовки. Например, история может стать обязательной для поступления на «Педагогику и психологию девиантного поведения», «Русский язык и литературу» и другие специальности. При этом в некоторых случаях сохраняется возможность выбора между историей и обществознанием.

Физика для технических направлений. Для 26 технических специальностей (например, «Радиотехника», «Ядерная физика и технологии», «Энергетическое машиностроение») сдача ЕГЭ по физике стала обязательной. Также физика обязательна для будущих учителей физики.

Профильные предметы для педагогических направлений. Теперь будущие учителя должны сдавать ЕГЭ по предмету, который соответствует их профилю педагогической подготовки. Например, для поступления на специальность «Учитель химии» необходимо сдать ЕГЭ по химии, а не по обществознанию, как было ранее. На многих педагогических направлениях также сокращён список предметов для третьего вступительного испытания.

Минимальные баллы ЕГЭ 2026 для получения аттестата

Чтобы получить аттестат об окончании школы, вам нужно набрать минимальное количество баллов только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. По остальным предметам минимальные пороги существуют, но они актуальны, только если вы выбрали эти дисциплины для сдачи.

Минимальные баллы для аттестата (обязательные предметы):

Русский язык: 24 балла

Математика базовая: 7 первичных баллов из 21

Математика профильная: 27 баллов

Если вы не набрали эти минимальные баллы в основной день, у вас будет возможность пересдать экзамен в резервные дни основного периода (22–25 июня). Если не повезёт и на резервных днях, то третью попытку вам дадут в сентябре.​

Если вы выбрали дополнительные предметы, то для получения аттестата нужно преодолеть следующие пороги: обществознание – 42 балла, информатика – 40 баллов, география – 37 баллов. Для физики, химии и биологии порог зафиксирован на уровне 36 баллов. Историю и литературу достаточно сдать на 32 балла, а иностранные языки – на 22 балла.

Минимальные баллы ЕГЭ 2026 для поступления в вуз

Минимальные баллы ЕГЭ 2026-го. Фото © Life.ru

Минобрнауки установило базовые минимальные баллы для своих подведомственных вузов (Приказ № 881 от 14 ноября 2025 года), а каждый университет может требовать даже более высокие баллы. В 2026 году минимальные баллы для поступления в вузы повысились по шести предметам.

Самое заметное увеличение произошло по иностранным языкам — это скачок на 10 баллов. Теперь, если вы планируете поступать на международные отношения, переводоведение, филологию иностранных языков или любую программу, где требуется английский, немецкий, французский или испанский, приготовьтесь к более жёсткому отбору.

Важный момент: эти пороги — не то же самое, что проходные баллы в конкретном университете. Минимальный балл просто даёт вам право подать документы. Например, в МГУ, ВШЭ и других топовых вузах реальные пороги для поступления намного выше. По информатике в престижных вузах требуют 70–88 балла, по дизайну – 85+, по юриспруденции – 85,3+, по иностранным языкам — 86,4+, по международным отношениям — 88,2+ балла.​

Что такое ОГЭ 2026 и какие предметы сдавать

ОГЭ — это основной государственный экзамен для выпускников 9-х классов. В отличие от ЕГЭ, структура ОГЭ немного другая. Вы сдаёте ровно 4 экзамена: два обязательных (русский язык и математика) и два предмета по выбору из списка.

Обязательные предметы ОГЭ 2026: русский язык и математика. Также нужно выбрать ещё два предмета из списка: география, биология, химия, физика, литература, история, обществознание, иностранные языки, информатика.

Согласно письму Рособрнадзора от 13 марта 2025 года, решение о минимальных баллах для положительной оценки на экзамене принимается на уровне субъектов России, однако ведомство даёт свои рекомендации на этот счёт. При этом по математике из 8 минимальных баллов хотя бы 2 должны быть за геометрию (задания 15–19, 23–25). Нельзя решить только алгебру и получить зачёт.

Минимальные баллы ОГЭ для получения аттестата в 2026-м:

Минимальные баллы ОГЭ для получения аттестата в 2026 году. Фото © Life.ru

Кроме того, в 2026 году продолжится эксперимент по упрощённой сдаче ОГЭ для выпускников 9‑х классов, нацеленных на поступление в организации среднего профессионального образования (СПО). Эксперимент стартовал в 2025 году в трёх регионах — Москве, Санкт‑Петербурге и Липецкой области — и показал первые положительные результаты: заметно выросло число желающих поступить в колледжи, а количество не получивших аттестат сократилось на 40%. В 2026 году к эксперименту присоединились ещё девять субъектов РФ: Республика Татарстан, Московская, Ростовская, Тверская, Тюменская области, Камчатский край, Ханты‑Мансийский автономный округ – Югра, Мурманская и Смоленская области. Таким образом, общее число участников достигло 12 регионов.

Суть эксперимента заключается в том, что школьникам, планирующим сразу после 9‑го класса поступать в колледж или техникум, достаточно сдать лишь два обязательных предмета — русский язык и математику. Эксперимент продлён до 2029 года.

Эксперимент не отменяет традиционный формат ОГЭ. Ученики, намеренные продолжить обучение в старшей школе, по‑прежнему сдают четыре экзамена в установленном порядке. Также нововведения не затрагивают детей с ограниченными возможностями здоровья.

Правила пересдачи в 2026 году

Самое важное изменение: выпускник может пересдать один любой предмет из всех 14 дисциплин в специально выделенные дни (8–9 июля 2026 года), даже если он уже набрал минимум для аттестата. Для этого нужно просто написать заявление в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК). Причин объяснять не требуется.​

Важные правила:

Если вы пересдали экзамен, учитывается только результат пересдачи, независимо от того, лучше он или хуже первого результата;

После пересдачи в июле больше попыток в этом году нет — если результат вас не устроит, пересдавать можно только в следующем году в статусе выпускника прошлых лет.

Пересдача при недостижении минимума по обязательным предметам

Если вы не набрали минимум по русскому языку (24 балла) или по математике (27 баллов профильной или оценка «три» базовой), у вас будет три попытки:

Основной день (1 июня для истории, литературы и химии; 4 июня для русского языка; 8 июня для математики; и так далее согласно расписанию); Резервный день основного периода (22–25 июня); Дополнительный период в сентябре (4–25 сентября).

Особые правила для математики при пересдаче в сентябре: если вы пересдаёте математику в сентябре, вы можете сдать только базовый уровень, независимо от того, какой уровень вы не преодолели в основной день. Профильную математику при третьей попытке в сентябре сдать нельзя — остаётся только следующий год.

Пересдача предметов по выбору

По предметам по выбору (все 12 дисциплин, кроме русского и математики) правила другие:​

Если вы не набрали минимум по выбранному предмету в основной день, вы получаете право на пересдачу в резервные дни (22–25 июня);

В дополнительный июльский период (8–9 июля) по выбору даётся только одна пересдача из всех предметов;

В сентябре пересдавать предметы по выбору нельзя — только обязательные.

Проходные баллы: как не промахнуться с выбором вуза

Это разница между минимальными баллами (установленными Минобрнауки) и проходными баллами (установленными самим университетом на основе конкурса абитуриентов). Вузы устанавливают более высокие пороги, и чем престижнее вуз, тем выше его реальные пороги.

Проходные баллы в топовых вузах России примерно такие:

Информатика и вычислительная техника: 65–88 баллов

Дизайн: 85+ баллов

Юриспруденция: 85,3+ балла

Иностранные языки: 86,4+ балла

Международные отношения: 88,2+ балла

Экономика: 80–92 балла

Частые вопросы

Сколько баллов нужно по русскому языку в 2026 году?

В 2026 году по русскому языку необходимо набрать минимум 24 балла, но для поступления в вуз минимальный порог составляет 40 баллов.

Можно ли сдать и базовую, и профильную математику одновременно?

Да, в один год можно сдать и базовую, и профильную математику одновременно. Такая возможность предусмотрена для того, чтобы выпускник мог подстраховаться: если на профильном уровне не удастся набрать нужный балл, результат базовой математики позволит получить аттестат.

Что, если я не набрал минимум по профильной математике? Смогу ли я пересдать базовую?

Да, если вы не набрали минимальный балл по профильной математике, вы можете пересдать экзамен, в том числе выбрав базовый уровень. Это предусмотрено правилами проведения ЕГЭ. При пересдаче по математике выпускник имеет право изменить уровень экзамена: с профильного на базовый или наоборот. Например, если в основной период вы сдавали профильную математику и не набрали минимальный балл, вы можете пересдать экзамен на базовом уровне.

Какие специальности можно выбрать с базовой математикой?

С базовой математикой (то есть без профильной) можно поступать на следующие направления:

Юриспруденция

Психология

Лингвистика

Филология

Регионоведение

Теология

Искусство и культура

Музыка и драматическое искусство

Актёрское мастерство

Режиссура

Сервис и туризм

Маркетинг и реклама

Журналистика

Для этих специальностей вузы не требуют профильную математику. Важно только уточнить на сайте конкретного вуза, какие ЕГЭ нужны для выбранной вами программы.

Какие предметы обязательны для поступления на педагога?

В 2026 году для поступления на педагога надо сдать ЕГЭ по тому предмету, который соответствует педагогическому профилю. Например, для учителя химии — химию, истории — историю и так далее.

Где и когда подавать заявление на ЕГЭ 2026?

Заявление на участие в ЕГЭ 2026 года необходимо подать до 2 февраля 2026 года включительно. Это связано с тем, что 1 февраля — воскресенье, а согласно статье 193 Гражданского кодекса РФ, если последний день срока приходится на нерабочий день, днём окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Выпускники текущего года подают заявление в свою школу. Экстерны — в любую школу, имеющую государственную аккредитацию по образовательным программам среднего общего образования. Выпускники прошлых лет подают заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ, утверждённые региональным органом управления образованием. Информацию о таких местах можно найти на официальных сайтах региональных органов управления образованием. Также выпускники текущего года могут подать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги).

Авторы Анна Розанова