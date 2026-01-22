«За нашими — точно»: Депутат Журова рассказала, какие соревнования ОИ она будет смотреть

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала Life.ru, какие соревнования и спортсмены будут для неё самыми интересными на предстоящей Олимпиаде в Италии. По её словам, особое внимание она уделит своему виду спорта, в том числе из-за сына — профессионального конькобежца Ярослава Черненко, которому в будущем предстоит соревноваться с нынешними лидерами.

Журова рассказала, за кем будет следить на Олимпиаде в Италии. Видео © Life.ru

«Свой вид спорта мне интересно смотреть, потому что в рамках того, что мой сын сам выступает, ему с этими соперниками скоро предстоит, я надеюсь, соревноваться, поэтому тоже надо понимать, к чему ему быть готовым. <...> Знаете, Олимпиада есть Олимпиада, и мы будем за них болеть и смотреть, как они будут выступать. И за фигуристами, лыжниками. За нашими — точно», — заявила депутат.

Журова сравнила интерес болельщиков с тем, как весь мир следил за рекордной погоней Александра Овечкина, подчеркнув, что в такие моменты становится не важно, за какую страну выступает спортсмен.

Также парламентарий отметила, что будет наблюдать за 21-летним американским конькобежцем Джорданом Штольцем, который претендует на четыре золотые медали. Россию в конькобежном спорте представят Ксения Коржова и Анастасия Семёнова.

Напомним, что Олимпиада пройдёт в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6-го по 22 февраля. Российские спортсмены будут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Life.ru ранее сообщал, что латвийский телеканал будет прерывать выступления россиян на Олимпиаде при помощи рекламы.