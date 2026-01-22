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Опубликовано 22 января, 12:31

В Госдуме предложили компенсировать россиянам ущерб за блокировки карт банками

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов потребовал от Центробанка ввести ответственность финансовых организаций за необоснованные блокировки карт клиентов. Поводом стало массовое замораживание операций из-за подозрений в мошенничестве.

«Иначе регулятор вместе с банками продолжат и дальше гнуть палку, пока она не сломается», — заявил Миронов в интервью «Газете.Ru».

Он предложил конкретную меру: за каждый день незаконной приостановки операций банк должен выплачивать клиенту проценты в размере доли от ключевой ставки ЦБ. По его мнению, это позволит компенсировать гражданам как моральный, так и материальный ущерб.

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Ранее Life.ru писал, что в этом году россиянам стоит готовиться к новым волнам временных блокировок банковских счетов и карт. Эксперт пояснил, что проблема не в росте числа мошенничеств, а в смене подхода банков. Теперь они действуют на опережение, массово внедряя автоматические системы превентивной блокировки операций, вместо того чтобы реагировать на уже совершённые преступления.

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Александра Мышляева
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