В Госдуме предложили компенсировать россиянам ущерб за блокировки карт банками
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Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов потребовал от Центробанка ввести ответственность финансовых организаций за необоснованные блокировки карт клиентов. Поводом стало массовое замораживание операций из-за подозрений в мошенничестве.
«Иначе регулятор вместе с банками продолжат и дальше гнуть палку, пока она не сломается», — заявил Миронов в интервью «Газете.Ru».
Он предложил конкретную меру: за каждый день незаконной приостановки операций банк должен выплачивать клиенту проценты в размере доли от ключевой ставки ЦБ. По его мнению, это позволит компенсировать гражданам как моральный, так и материальный ущерб.
Ранее Life.ru писал, что в этом году россиянам стоит готовиться к новым волнам временных блокировок банковских счетов и карт. Эксперт пояснил, что проблема не в росте числа мошенничеств, а в смене подхода банков. Теперь они действуют на опережение, массово внедряя автоматические системы превентивной блокировки операций, вместо того чтобы реагировать на уже совершённые преступления.
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