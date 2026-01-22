В Госдуме предложили компенсировать россиянам ущерб за блокировки карт банками

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов потребовал от Центробанка ввести ответственность финансовых организаций за необоснованные блокировки карт клиентов. Поводом стало массовое замораживание операций из-за подозрений в мошенничестве.

«Иначе регулятор вместе с банками продолжат и дальше гнуть палку, пока она не сломается», — заявил Миронов в интервью «Газете.Ru».

Он предложил конкретную меру: за каждый день незаконной приостановки операций банк должен выплачивать клиенту проценты в размере доли от ключевой ставки ЦБ. По его мнению, это позволит компенсировать гражданам как моральный, так и материальный ущерб.

Ранее Life.ru писал, что в этом году россиянам стоит готовиться к новым волнам временных блокировок банковских счетов и карт. Эксперт пояснил, что проблема не в росте числа мошенничеств, а в смене подхода банков. Теперь они действуют на опережение, массово внедряя автоматические системы превентивной блокировки операций, вместо того чтобы реагировать на уже совершённые преступления.