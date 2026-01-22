В России хотят обязать фитнес-клубы сразу указывать полную стоимость абонементов

В Госдуме хотят обязать фитнес-клубы делиться с клиентами логикой ценообразования. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов. В беседе с Life.ru он объяснил, что ему часто поступают жалобы от россиян, которым сначала предлагают привлекательную цену абонемента в спортзал, а на деле вместе с разными дополнительными платежами и сборами она вырастает вдвое.

На практике люди нередко сталкиваются с ситуацией, когда в рекламе указывается привлекательная цена абонемента. Например, от 19–20 тысяч рублей, а фактическая стоимость с обязательными дополнительными платежами в итоге превышает 40 тысяч. При этом информация о таких доплатах зачастую становится известна уже при заключении договора. Амир Хамитов Депутат Госдумы

Подобная практика вызывает у граждан обоснованные вопросы, снижает доверие к рынку фитнес-услуг и может негативно сказываться на вовлечённости людей в регулярные занятия физической культурой. Хамитов призвал законодателей совместно с отраслью и профильным ведомством выработать рекомендации, которые сделают условия понятнее для потребителей и повысят доверие к фитнес-индустрии.

Он подчеркнул, что речь не идёт о жёстком регулировании или давлении на бизнес. Прозрачные и честные правила игры выгодны всем: гражданам, потому что они понимают, за что платят, а рынку — формирование долгосрочной лояльности и устойчивый интерес к занятиям спортом.

«Было бы правильным и полезным для всех сторон, если бы на официальных сайтах фитнес-центров указывалась полная структура стоимости абонемента — не только базовая цена, но и перечень обязательных дополнительных платежей, если они предусмотрены», — добавил парламентарий.

В связи с этим депутат направил обращения министру спорта Михаилу Дегтярёву и в Ассоциацию операторов фитнес-индустрии — для обмена позициями и обсуждения стандартов прозрачного ценообразования.