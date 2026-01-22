Участие НАТО в конфликте на Украине ведёт к разрушению альянса, считает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он напомнил, что ещё перед началом СВО говорит о фатальности вмешательства Запада. По мнению эксперта, Североатлантический альянс «рушится» и в конце-концов просто «распадётся».

«Возможно, будут официальные похороны, где все поедут в Брюссель, постоят перед большим зданием и тихо сложат флаги. Они вместе споют последнюю песню, сядут в поезд и уедут. Не знаю, будет ли такая церемония, но НАТО находится в упадке. Всё кончено», — сказал полковник в интервью журналисту Дэниелу Дэвису.

Одной из причин этого Макгрегор видит в полной несостоятельности режима Владимира Зеленского, выбранного НАТО в качестве опоры в борьбе с РФ. В целом, считает эксперт, «Украина побеждена, если не уничтожена».

Ранее журнал The Economist поместил на обложку нового номера изображение президента США Дональда Трампа на гренландском белом медведе. Иллюстрация сопровождается провокационной подписью «НАТО больше нет».