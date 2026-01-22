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Регион
Опубликовано 22 января, 10:26
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Стало известно, сколько военнослужащих получили звание Героя России в ходе СВО

Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

За время проведения специальной военной операции 472 российских военнослужащих были удостоены звания Героя России. Об этом сообщает RG.ru.

Краснодарский край может гордиться наибольшим числом Героев России – целых 15 человек из этого региона были удостоены столь почётного звания. Не отстают и другие регионы: Амурская, Волгоградская области, Дагестан, ДНР, Татарстан и Приморский край могут похвастаться по 14 Героями России каждый.

Интересный факт: если смотреть на количество Героев России в соотношении с трудоспособным мужским населением, то впереди оказалась Еврейская автономная область. Трое её представителей стали Героями России за время проведения СВО.

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Ранее сообщалось, что более 70 участников программы «Время героев» заняли новые должности. Так, Герой России Сергей Карасев стал на днях заместителем главы городского округа Самара. Карасев рассказал, что его приоритетной задачей вместе с командой будет налаживание диалога с жителями, защита их прав и достижение конкретных результатов, таких как улучшение городской инфраструктуры и прозрачность решений.

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Наталья Демьянова
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