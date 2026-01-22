С 1 февраля в России проиндексируют социальные выплаты и страховые пособия

С 1 февраля в России на 5,6% вырастет размер ключевых социальных выплат, страховых пособий и материнского капитала. Как пояснил депутат Госдумы Александр Якубовский, индексация затронет большинство федеральных мер поддержки. Повышение коснётся ежемесячных выплат для инвалидов, ветеранов боевых действий, семей с детьми и других льготных категорий.

«Максимум на первого ребёнка можно будет получить 729 тыс. рублей, на второго сумма приблизится к 963 тыс. рублей», — уточнил парламентарий в беседе с RT.

Также вырастут единовременная выплата при рождении ребёнка (до 28,5 тыс. рублей), страховые выплаты по несчастным случаям на производстве и максимальное пособие по временной нетрудоспособности. Все изменения будут применены автоматически, без дополнительных заявлений от граждан.

Ранее Life.ru сообщал, что с 1 января в России вступили в силу изменения в системе поддержки многодетных семей. Новая ежегодная налоговая льгота позволит получить возврат части уплаченного НДФЛ тем, у кого двое или более детей. Также с января будущего года вырастут суммы декретных пособий и выплат по уходу за ребёнком до 1,5 лет.