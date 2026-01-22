В Госдуме призвали обязать банки повторно идентифицировать клиентов

Депутат Государственной думы Амир Хамитов предложил обязать банки проводить повторную идентификацию личности клиента перед выполнением финансовых операций. Соответствующая инициатива направлена в Минцифры России, передаёт 360.ru.

Как пояснил парламентарий, эта мера необходима для защиты от мошенников, которые могут действовать от лица гражданина. Поводом стало нашумевшее дело в Подмосковье, где аферисты оформили кредит на многодетную учительницу, используя её старый, но всё ещё привязанный к счёту номер телефона.

Для устранения этой уязвимости Хамитов предлагает ввести правило обязательной проверки с помощью цифровых механизмов, если операция инициируется по номеру телефона. По его мнению, это снизит уровень мошенничества и защитит добросовестных граждан.

Ранее сообщалось, что социальные сети перестали быть просто платформой для общения и превратились в базу данных для киберпреступников, которые используют публичную информацию для подготовки целевых атак. Демонстрация статусного или дорогого образа жизни в соцсетях служит для мошенников сигналом. Они воспринимают таких людей как финансово успешных и, следовательно, удобных для атаки.