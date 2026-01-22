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Регион
Опубликовано 22 января, 14:31

«Ничто не бывает бесплатным»: В Госдуме оценили элегантный ход Путина со взносом в Совет мира

Депутат Свинцов поддержал идею Путина направить Трампу $1 млрд из замороженных активов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Госдуме положительно оценили предложение президента России Владимир Путин направить $1 млрд в Совет мира за счет российских средств, замороженных в США. Свою позицию по этому поводу в беседе с Life.ru озвучил депутат Андрей Свинцов.

По его словам, речь идет о российских деньгах, общий объем которых за рубежом оценивается в 200–300 млрд долларов, при этом непосредственно в США находится сравнительно небольшая часть этих средств. Свинцов отметил, что большинство экспертов считают возврат замороженных активов крайне затруднительным, а западные страны не решаются на их окончательное изъятие из-за риска масштабных последствий для мировой экономики.

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Депутат подчеркнул, что предложение Путина использовать часть этих средств для миротворческих и гуманитарных целей является логичным и юридически обоснованным. По его оценке, такие деньги могут быть направлены на переговорные процессы, работу экспертов, гуманитарные миссии и восстановление пострадавших регионов, включая зоны конфликтов.

Владимир Владимирович Путин совершенно справедливо заявил: это наши деньги, они находятся у вас, но их можно направить на мероприятия по достижению мира. Любая миротворческая деятельность требует затрат: работа экспертов, подготовка документов, перелёты, конференции, переговоры — всё это стоит денег. Ничто не бывает бесплатным.

Андрей Свинцов

депутат Госдумы

Владимир Владимирович Путин совершенно справедливо заявил: это наши деньги, они находятся у вас, но их можно направить на мероприятия по достижению мира. Любая миротворческая деятельность требует затрат: работа экспертов, подготовка документов, перелёты, конференции, переговоры — всё это стоит денег. Ничто не бывает бесплатным.
Владимир Владимирович Путин совершенно справедливо заявил: это наши деньги, они находятся у вас, но их можно направить на мероприятия по достижению мира. Любая миротворческая деятельность требует затрат: работа экспертов, подготовка документов, перелёты, конференции, переговоры — всё это стоит денег. Ничто не бывает бесплатным.

Свинцов также допустил, что власти США при политической воле могли бы рассмотреть механизм частичной разблокировки средств и их целевого использования через специальную международную структуру. Он добавил, что если такой формат окажется эффективнее существующих институтов, это пойдет на пользу всем сторонам.

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Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова направить $1 млрд из замороженных в США активов в «Совет мира», в том числе для гуманитарной поддержки и содействия урегулированию конфликтов в различных регионах мира.

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Ольга Годуненко
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