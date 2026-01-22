Гений нейрофизиологии Бехтерева ещё при СССР назвала три вещи, за что мать не должна прощать взрослых детей

Наталья Бехтерева всю жизнь изучала, как живёт и чем болеет человеческий мозг. Нейрофизиолог, дважды академик ещё советской АН и АМН, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Госпремии СССР за фундаментальные работы по физиологии головного мозга человека — всё это про Наталью Петровну. Почти два десятилетия она руководила созданным вместе с сыном Институтом мозга человека РАН, который сейчас носит её имя. Это не медийный психолог из соцсетей, а один из самых авторитетных учёных СССР в теме, где нервная система, эмоции и здоровье связаны напрямую. Поэтому её размышления о том, как отношения с близкими буквально «бьют по мозгу», до сих пор цитируют и обсуждают.

Говоря о связке «мать – взрослый ребёнок», Бехтерева подчёркивала: да, эта связь часто кажется безусловной. Но даже самая любящая родительница не обязана терпеть поведение, которое разрушает её психику и здоровье. Речь не о разовых конфликтах, вспышках эмоций или сложном периоде, а о повторяющихся, устойчивых сценариях. Если женщина годами живёт в таких условиях, она платит за это не только настроением, но и нервной системой, а иногда и соматическими болезнями. Итак, какие три сценария отношений со взрослыми детьми мать терпеть не должна?

Постоянное обесценивание: когда каждое слово превращается в укол

Какие три вещи мать никогда не должна прощать взрослым детям? Фото © «Шедеврум»

Первая модель, на которую обращала внимание Бехтерева, связана с хроническим обесцениванием. Когда взрослый сын или дочь не просто спорят, а систематически унижают выбор матери, её вкусы, образование, опыт; когда любое её действие сопровождается снисходительным комментарием, шуткой «ниже пояса» или саркастичной оценкой, мозг воспринимает это как постоянный источник угрозы. Для нервной системы нет большой разницы, бьют ли по человеку словом или холодным презрением: включаются те же стрессовые реакции. Со временем это оборачивается эмоциональным истощением, ощущением, что «сил нет вообще», а затем и признаками депрессии: апатией, нарушением сна, соматическими жалобами.

Полное игнорирование: когда молчание ранит не меньше, чем крик

Советская женщина-учёный Наталья Бехтерева назвала, что буквально «бьёт по мозгу» взрослым родителям? Фото © «Шедеврум»

Вторая опасная линия поведения, о которой говорила Бехтерева, — демонстративное отсутствие контакта. Это не про то, что у взрослого ребёнка завал на работе и он пару дней не отвечает. Это про ситуацию, когда человек неделями не выходит на связь, не берёт трубку, не отвечает на сообщения, игнорирует просьбы о встрече, не объясняя причин. Со стороны это может выглядеть как «ну у него своя жизнь», но для матери такое молчание превращается в тяжёлый эмоциональный вакуум.

Нервная система реагирует на социальную изоляцию как на реальную угрозу. Психологическую боль от того, что тебя будто бы «вычеркнули», мозг регистрирует почти так же, как физическую. Женщина начинает думать, что она никому не нужна, что она мешает, что сама во всём виновата. Терпя такое отношение годами, она фактически соглашается с ролью человека, которого можно выключить из жизни одним нажатием кнопки в мессенджере. Это прямой путь к хроническому чувству одиночества, потере самоуважения и страху любого контакта.

Эксплуатация: когда мать превращается в бесконечный ресурс

Какими поступками взрослые дети убивают здоровье матерей? Фото © «Шедеврум»

Третья модель, которую Бехтерева считала особенно разрушительной, связана с использованием родителя как удобного ресурса. Речь не о том, чтобы помочь ребёнку деньгами в кризисной ситуации или посидеть с внуками. Опасным становится сценарий, когда матери на постоянной основе навешивают на себя чужую взрослую жизнь: регулярные просьбы о деньгах без реальных попыток встать на ноги, перекладывание всех бытовых и эмоциональных проблем, манипуляции чувством вины. Как пишут «Липецкие новости», в таком режиме женщина постепенно лишается собственного пространства. У неё как будто больше нет права на отдых, личные планы, собственные интересы: всё подчинено задачам взрослого ребёнка.