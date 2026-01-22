Милонов назвал «деградантами» охранников ТЦ, которые до смерти задержали посетителя

Охранники «Сити Молла» в Санкт-Петербурге не имели права применять силу к мужчине, подозреваемому в краже. Такое заявление сделал депутат Госдумы Виталий Милонов, назвав инцидент «абсолютно негодяйским» и подчеркнув, что право на насилие имеют только государственные органы. Об этом он сообщил Telegram-каналу «Mash на Мойке».