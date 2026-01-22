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Регион
Опубликовано 22 января, 17:31

Милонов назвал «деградантами» охранников ТЦ, которые до смерти задержали посетителя

Виталий Милонов. Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Виталий Милонов. Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Охранники «Сити Молла» в Санкт-Петербурге не имели права применять силу к мужчине, подозреваемому в краже. Такое заявление сделал депутат Госдумы Виталий Милонов, назвав инцидент «абсолютно негодяйским» и подчеркнув, что право на насилие имеют только государственные органы. Об этом он сообщил Telegram-каналу «Mash на Мойке».

Милонов — об ЧП в ТЦ Петербурга. Видео © Telegram / Mash на Мойке

«Какие-то деграданты, вылезшие из помойки, в штанишках с надписью «охрана», — сказал Милонов.

Он также призвал наказать виновных по максимальной строгости закона.

В Петербурге охранник ТЦ пустился в бега после смерти задержанного им посетителя
В Петербурге охранник ТЦ пустился в бега после смерти задержанного им посетителя
Напомним, конфликт развернулся на первом этаже ТЦ «Сити Молл». Молодой человек, заподозренный охранниками в краже, попытался избежать задержания. В ходе возникшего сопротивления один из сотрудников охраны нанёс ему удар. Пострадавший упал на плитку, забился в конвульсиях и потерял сознание. Приехавшие медики зафиксировали у него отсутствие пульса, после чего юношу срочно унесли на носилках. В больнице парень умер. Следственный комитет приступил к расследованию обстоятельств инцидента.

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Наталья Демьянова
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