Зеленский анонсировал трёхстороннюю встречу с США в ОАЭ 23-24 января

Владимир Зеленский заявил, что 23 и 24 января в Объединённых Арабских Эмиратах должна состояться трёхсторонняя встреча с участием представителей Украины и США.

По его словам, переговоры запланированы в новом формате и должны пройти на нейтральной площадке. Дополнительные детали — состав делегаций и повестка — пока не раскрываются.

Зеленский заявил о трёхсторонней встрече, при этом не уточнив, кто станет третьей стороной. Ряд СМИ решил, что он имел в виду Россию. Согласно другим предположениям, речь шла об ОАЭ.