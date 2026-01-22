Зеленский анонсировал трёхстороннюю встречу с США в ОАЭ 23-24 января
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Владимир Зеленский заявил, что 23 и 24 января в Объединённых Арабских Эмиратах должна состояться трёхсторонняя встреча с участием представителей Украины и США.
По его словам, переговоры запланированы в новом формате и должны пройти на нейтральной площадке. Дополнительные детали — состав делегаций и повестка — пока не раскрываются.
Зеленский заявил о трёхсторонней встрече, при этом не уточнив, кто станет третьей стороной. Ряд СМИ решил, что он имел в виду Россию. Согласно другим предположениям, речь шла об ОАЭ.
Напомним, что очная встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Давосе продлилась чуть более часа. Детали их беседы пока что неизвестны, однако президент США назвал переговоры удачными и добавил, что конфликт на Украине должен закончиться.
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