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Опубликовано 22 января, 14:48

Зеленский анонсировал трёхстороннюю встречу с США в ОАЭ 23-24 января

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

Владимир Зеленский заявил, что 23 и 24 января в Объединённых Арабских Эмиратах должна состояться трёхсторонняя встреча с участием представителей Украины и США.

По его словам, переговоры запланированы в новом формате и должны пройти на нейтральной площадке. Дополнительные детали — состав делегаций и повестка — пока не раскрываются.

Зеленский заявил о трёхсторонней встрече, при этом не уточнив, кто станет третьей стороной. Ряд СМИ решил, что он имел в виду Россию. Согласно другим предположениям, речь шла об ОАЭ.

Внезапно осмелевший после встречи с Трампом в Давосе Зеленский отчитал Европу за слабость
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Напомним, что очная встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Давосе продлилась чуть более часа. Детали их беседы пока что неизвестны, однако президент США назвал переговоры удачными и добавил, что конфликт на Украине должен закончиться.

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Полина Никифорова
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