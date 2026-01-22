В Госдуме сравнили скандальный VIP-корпоратив Rendez-Vous с «голой вечеринкой»

Бренд Rendez-Vous не усвоил уроков после скандала с так называемой «голой вечеринкой», совершив новые серьёзные ошибки. Такое мнение в разговоре с РИА «Новости» высказал депутат Государственной думы Александр Толмачёв.

«Организаторы праздника в Куршевеле в честь одной обувной сети не сделали выводов из истории с «голой вечеринкой». Зато — или поэтому — они совершили все возможные ошибки, которые можно. Заграница, заоблачный во всех смыслах отель для «инфлюенсеров» — уже только одно это вызвало справедливое возмущение россиян», — сказал Толмачёв.

Депутат не скупился на критику, заявив, что организаторы, хоть и добились «высокой упоминаемости», по сути, прославили бренд по принципу «Герострата» – то есть, исключительно благодаря шумихе и скандалам. Он также не преминул добавить, что весь этот антураж словно перенес его в лихие нулевые.

Политик отдельно указал на то, что компания продолжает работать на российском рынке, но при этом проводит масштабные акции за рубежом. Он отметил, что Франция, где прошёл пресс-тур, оказывает Украине военную поддержку. По мнению Толмачёва, такая позиция демонстрирует глубокий кризис самоопределения у руководства бренда, которое отгораживается от своей основной аудитории и от страны в целом.

Напомним, что российская обувная сеть организовала масштабный пресс-тур в честь своего юбилея. Мероприятие проходило во французском Куршевеле на территории дорогого горного отеля и отличалось высокой роскошью. Гостей, среди которых было около 14 инфлюенсеров, доставляли частными вертолётами и организовывали для них профессиональные фотосессии, в подготовке которых участвовало примерно десять сотрудников компании.