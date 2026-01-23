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Опубликовано 23 января, 04:14

Сексуальные домогательства в армии отпугивают украинских женщин от службы в ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Сексуальные домогательства в Вооружённых силах Украины (ВСУ), по данным общественных организаций, становятся серьёзным барьером для женщин, желающих служить в армии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Отсутствие действенного механизма, с которым можно себя чувствовать защищенной, — один из барьеров для женщин, размышляющих поступление на военную службу», — уточняется в публикации одного из общественных движений.

Механизм защиты от сексуального насилия необходим всем военнослужащим ВСУ, поскольку мужчины также могут стать жертвами сослуживцев, уточняет автор.

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Новости СВО. ВС РФ штурмуют Святогорск и окружают Константиновку, ВСУ в панике под Харьковом, Зеленский провалил встречу с Трампом, 23 января

Ранее генерал Михаил Сидоренко, друг главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, допустил значительные потери среди подчинённых, а также массовые случаи самовольного оставления частей и рекордное число пропавших без вести. Под руководством Сидоренко четыре бригады ВСУ практически полностью уничтожены. Генерал также ввёл запрет на эвакуацию раненых и погибших, что, по данным силовиков, усугубило ситуацию. Несмотря на это, Сырский заявляет о готовности украинских войск продолжать «контрнаступление».

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Алена Пенчугина
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