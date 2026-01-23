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Опубликовано 23 января, 04:44

Косачев заявил, что украинский конфликт развивается по российскому сценарию

Константин Косачев. Обложка © Telegram / Правительство Республики Марий Эл

Константин Косачев. Обложка © Telegram / Правительство Республики Марий Эл

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что украинский конфликт развивается по российскому сценарию. Он подчеркнул, что это подтверждается переговорами президента России Владимира Путина с представителями США в Кремле и спешным визитом главаря киевского режима Владимира Зеленского в Давос.

«Незапланированный, по щелчку пальца президента США приезд в Давос Зеленского и запланированные, штатные переговоры российского президента с американской переговорной группой в Кремле подтверждают главное: конфликт развивается по российскому, а не по украинскому и тем более не по европейскому сценарию», — написал сенатор в своём Telegram-канале.

По мнению Косачева, реакция западных стран и визит бывшего комика демонстрируют, что инициативу в урегулировании конфликта держит Россия. Сенатор отметил, что переговоры Путина с американской делегацией прошли по заранее согласованной программе, в отличие от внезапной поездки Зеленского.

Первая встреча группы РФ — США — Украина пройдёт уже сегодня в Абу-Даби
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Ранее сообщалось, что Россия продолжит добиваться поставленных целей на поле боя, пока не достигнуто соглашение по урегулированию украинского кризиса. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что несмотря на заинтересованность в политико-дипломатическом решении, Москва будет действовать исходя из текущей стратегической ситуации. Российские вооружённые силы сохраняют инициативу, а дальнейшие шаги зависят от достижения дипломатических договорённостей.

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Антон Голыбин
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