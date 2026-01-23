Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что украинский конфликт развивается по российскому сценарию. Он подчеркнул, что это подтверждается переговорами президента России Владимира Путина с представителями США в Кремле и спешным визитом главаря киевского режима Владимира Зеленского в Давос.

«Незапланированный, по щелчку пальца президента США приезд в Давос Зеленского и запланированные, штатные переговоры российского президента с американской переговорной группой в Кремле подтверждают главное: конфликт развивается по российскому, а не по украинскому и тем более не по европейскому сценарию», — написал сенатор в своём Telegram-канале.

По мнению Косачева, реакция западных стран и визит бывшего комика демонстрируют, что инициативу в урегулировании конфликта держит Россия. Сенатор отметил, что переговоры Путина с американской делегацией прошли по заранее согласованной программе, в отличие от внезапной поездки Зеленского.

Ранее сообщалось, что Россия продолжит добиваться поставленных целей на поле боя, пока не достигнуто соглашение по урегулированию украинского кризиса. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что несмотря на заинтересованность в политико-дипломатическом решении, Москва будет действовать исходя из текущей стратегической ситуации. Российские вооружённые силы сохраняют инициативу, а дальнейшие шаги зависят от достижения дипломатических договорённостей.