В Киеве изменили своё мнение о возможном появлении европейских контингентов на Украине. Как пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники в Офисе президента, в частных беседах официальные лица «отвергли обещания» лидеров ЕС о размещении вооружённых сил в Незалежной.

«У них нет опыта ведения современной войны, в которой всё больше используются новые технологии, такие как беспилотники», — считают представители киевского режима.

Вместо размещения иностранных войск в Киеве хотят уделить внимание развитию собственной армии, которая, как считается, лучше обеспечит безопасность республики.

Ранее Владимир Зеленский заявил о скорой готовности документов об урегулировании конфликта на Украине. По его словам, Россия «должна быть готова» к этому.