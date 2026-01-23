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Опубликовано 23 января, 07:50

NYT: В Киеве заявили о неэффективности европейских армий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dziurek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dziurek

В Киеве изменили своё мнение о возможном появлении европейских контингентов на Украине. Как пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники в Офисе президента, в частных беседах официальные лица «отвергли обещания» лидеров ЕС о размещении вооружённых сил в Незалежной.

«У них нет опыта ведения современной войны, в которой всё больше используются новые технологии, такие как беспилотники», — считают представители киевского режима.

Вместо размещения иностранных войск в Киеве хотят уделить внимание развитию собственной армии, которая, как считается, лучше обеспечит безопасность республики.

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Матвей Константинов
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