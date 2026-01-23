Трамп предупредил Украину о риске потерять ещё больше территорий

Украина рискует потерять и другие территории, если не достигнет договорённости с Россией по урегулированию конфликта. Такое мнение в ходе общения с прессой выразил президент США Дональд Трамп.

«Я думал, что Владимир Путин хочет получить целиком всё. Возможно, это и так, но он не станет идти туда, если только мы не заключим соглашения», — сказал он.

По оценке главы американской администрации, подобного развития событий удастся избежать, если Москва и Киев смогут заключить договорённость. Трамп полагает, что достижение соглашения является ключевым условием для предотвращения дальнейшей эскалации и территориальных потерь.

Ранее сообщалось, что украинский конфликт перестал быть приоритетом для американской администрации. Трамп ищет пути для скорейшего разрешения ситуации на Украине, поскольку внешнеполитическая повестка Вашингтона сместилась на другие направления, включая Гренландию, Венесуэлу, Иран и Китай.