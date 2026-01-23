Военкор Коц фразой «договорнячок отменяется» оценил встречу Путина и Уиткоффа
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Российский военный корреспондент Александр Коц пришёл к заключению, что Россия намерена продолжать боевые действия на Украине, и, по его мнению, любые предварительные договоренности («договорнячок») на данный момент откладываются.
Журналист подчеркнул, что сохранение Россией курса на ведение специальной военной операции (СВО) подтверждается введением в Вооружённых силах фиксированных по сроку контрактов, что не указывает на готовность Москвы смягчать свои первоначальные условия. Коц высказал мнение, что «отмена договорнячка» означает, что стороны «не приблизились к устойчивому миру».
Кроме того, он обратил внимание на то, что обсуждение между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом не ограничилось украинским кризисом; они также затронули тему двустороннего сотрудничества Москвы и Вашингтона, что, по мнению военкора, может стать неблагоприятным сигналом для Киева.
Напомним, встреча продлилась более 3,5 часов. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что будет следить за исходом переговоров своих представителей с Владимиром Путиным. По оценке республиканца, российский президент и главарь киевского режима настроены на поиск договорённостей по украинскому урегулированию. Республиканец заявил, что для урегулирования конфликта на Украине все стороны делают уступки.
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