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Опубликовано 23 января, 09:23

Первая встреча делегаций России, Украины и США в ОАЭ начнётся вечером

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / doomu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / doomu

Первые трёхсторонние переговоры между представителями России, Соединённых Штатов Америки и Украины состоятся сегодня вечером в столице Объединённых Арабских Эмиратов, городе Абу-Даби. Эти переговоры станут первыми подобного формата, поскольку ранее взаимодействие происходило преимущественно в двустороннем порядке.

Согласно информации, полученной от украинских изданий, источником которой являются высокопоставленные лица администрации Владимира Зеленского, кроме сегодняшних вечерних консультаций запланировано ещё одно мероприятие, которое пройдёт завтра утром.

Цель предстоящих переговоров состоит в обсуждении вопросов региональной безопасности и стабильности, а также поиске путей возможного урегулирования существующих разногласий. Предполагается участие важных политических деятелей всех трёх стран, включая американских дипломатов и руководителей соответствующих служб безопасности.

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Минувшей ночью в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Встреча продлилась более 3,5 часов, стороны обсудили в том числе переговоры американского лидера с Зеленским в Давосе. А сегодня, 23 января, в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт встреча трёхсторонней рабочей группы России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, вместе с ним в ОАЭ отправится и спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев.

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Оксана Попова
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