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Регион
Опубликовано 23 января, 09:53

Кремль раскрыл детали о составе российской делегации на переговорах в Абу-Даби

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / V.Lawrence

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / V.Lawrence

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил, что российскую сторону на предстоящих трёхсторонних переговорах по вопросам безопасности в столице Объединённых Арабских Эмиратов представят исключительно сотрудники Министерства обороны.

Хотя официально состав участников российской делегации пока не разглашается, известно, что переговоры пройдут впервые в подобном формате и курирует процесс начальник Главного управления Генерального штаба Игорь Костюков.

Такое решение подчеркивает серьёзность подхода российских властей к обеспечению безопасности в регионе и стремление выработать эффективные механизмы предотвращения конфликтов и укрепления международной стабильности. Подобные мероприятия демонстрируют заинтересованность всех заинтересованных сторон в конструктивном взаимодействии и поиске компромисса.

Кроме того, участники переговоров планируют обсудить ряд ключевых вопросов, затрагивающих безопасность региона, в том числе меры доверия и возможное расширение механизмов взаимодействия в рамках многостороннего формата

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Напомним, накануне в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Встреча продолжалась более трех с половиной часов, в ходе неё стороны, в том числе, обсудили недавние переговоры американского лидера с Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В четверг, 23 января, в Абу-Даби (ОАЭ) также запланирована встреча трехсторонней рабочей группы России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, участие в переговорах примет и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

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Оксана Попова
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