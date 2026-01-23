Кремль раскрыл детали о составе российской делегации на переговорах в Абу-Даби
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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил, что российскую сторону на предстоящих трёхсторонних переговорах по вопросам безопасности в столице Объединённых Арабских Эмиратов представят исключительно сотрудники Министерства обороны.
Хотя официально состав участников российской делегации пока не разглашается, известно, что переговоры пройдут впервые в подобном формате и курирует процесс начальник Главного управления Генерального штаба Игорь Костюков.
Такое решение подчеркивает серьёзность подхода российских властей к обеспечению безопасности в регионе и стремление выработать эффективные механизмы предотвращения конфликтов и укрепления международной стабильности. Подобные мероприятия демонстрируют заинтересованность всех заинтересованных сторон в конструктивном взаимодействии и поиске компромисса.
Кроме того, участники переговоров планируют обсудить ряд ключевых вопросов, затрагивающих безопасность региона, в том числе меры доверия и возможное расширение механизмов взаимодействия в рамках многостороннего формата
Напомним, накануне в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Встреча продолжалась более трех с половиной часов, в ходе неё стороны, в том числе, обсудили недавние переговоры американского лидера с Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В четверг, 23 января, в Абу-Даби (ОАЭ) также запланирована встреча трехсторонней рабочей группы России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, участие в переговорах примет и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.
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