Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил, что российскую сторону на предстоящих трёхсторонних переговорах по вопросам безопасности в столице Объединённых Арабских Эмиратов представят исключительно сотрудники Министерства обороны.

Хотя официально состав участников российской делегации пока не разглашается, известно, что переговоры пройдут впервые в подобном формате и курирует процесс начальник Главного управления Генерального штаба Игорь Костюков.

Такое решение подчеркивает серьёзность подхода российских властей к обеспечению безопасности в регионе и стремление выработать эффективные механизмы предотвращения конфликтов и укрепления международной стабильности. Подобные мероприятия демонстрируют заинтересованность всех заинтересованных сторон в конструктивном взаимодействии и поиске компромисса.

Кроме того, участники переговоров планируют обсудить ряд ключевых вопросов, затрагивающих безопасность региона, в том числе меры доверия и возможное расширение механизмов взаимодействия в рамках многостороннего формата