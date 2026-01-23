«Идут напролом через льды»: В Госдуме объяснили, зачем ЕС ледокол за военные деньги

Инициатива Евросоюза направить оборонные средства на строительство ледокола говорит о стремлении ЕС усилить своё присутствие и влияние в Арктике. Такое мнение высказал депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя для Life.ru заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По его словам, Евросоюз упустил ситуацию вокруг Гренландии и теперь, судя по всему, решил действовать на упреждение.

В ЕС упустили ситуацию с Гренландией и теперь, судя по всему, решили устранить этот пробел и действовать на упреждение, пойти другим путём — напролом через льды. Действительно, Арктика приобретает всё большее значение в международном контексте, поскольку изменение климата открывает новые морские маршруты и экономические возможности, а ЕС стремится активно расширять своё присутствие. Видимо, ограничиться своими территориями и собственными ресурсами, как мы можем наблюдать на примере Украины, представители ЕС не могут. Дмитрий Белик Депутат Госдумы

Депутат отметил, что Арктика становится всё более значимой из-за изменения климата, открытия новых морских маршрутов и доступа к экономическим ресурсам. Богатые запасы нефти, газа и полезных ископаемых, по его мнению, не могли не привлечь внимания Брюсселя, а использование оборонного бюджета подчёркивает стратегический характер этих планов.

Белик также напомнил, что международно-правовой статус Арктики до сих пор чётко не определён. В отсутствие специального договора ЕС, как считает депутат, может попытаться вмешаться во внутренние дела арктических государств и усилить контроль над вопросами, связанными с Гренландией.

Ранее Life.ru писал, что Евросоюз направит часть оборонных расходов на оборудование для Арктики, в том числе ледокол. ЕС также планирует углублять сотрудничество с США и партнёрами по теме безопасности в регионе.