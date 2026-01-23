Приятный бонус: В России предложили выплачивать студентам 13-ю стипендию

Глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Яна Лантратова (фракция «Справедливая Россия») выступила с инициативой о введении ежегодной дополнительной стипендии для студентов. Данное предложение было направлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко в соответствующем письме, копия которого имеется у РИА «Новости».

«Считаю целесообразным нормативное закрепление ежегодной дополнительной выплаты «13-й стипендии» с перечислением в декабре (либо в последнюю декабрьскую выплату стипендии) обучающимся очной формы обучения, получающим государственную академическую стипендию или государственную социальную стипендию», — говорится в письме.

Эту инициативу предлагается распространить и на аспирантов, ординаторов, а также ассистентов-стажеров, чтобы они тоже могли получать государственные стипендии.

По мнению Лантратовой, это поможет студентам и их семьям справиться с финансовыми трудностями перед Новым годом, сделает их обучение более стабильным и обеспечит более равные условия для всех студентов, независимо от их семейного положения.

Глава думского комитета подчеркнула, что многие студенты не имеют постоянного дохода, а их семьи не всегда могут одинаково их поддерживать. Из-за этого студенты, находящиеся на одном и том же уровне обучения, сталкиваются с разным уровнем материального обеспечения.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о повышении стипендий для студентов очной формы обучения. Речь идёт о сумме свыше 18 900 рублей в месяц. Законопроект планируют внести на рассмотрение нижней палаты парламента 23 января.