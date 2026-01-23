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Опубликовано 23 января, 17:05

Вице-спикер ГД Толстой призвал отменить ЕГЭ и ОГЭ вслед за Болонской системой

Пётр Толстой. Обложка © Life.ru

Пётр Толстой. Обложка © Life.ru

ЕГЭ и ОГЭ необходимо последовательно отменять вслед за Болонской системой, призвал вице-спикер Госдумы Пётр Толстой в ходе открытого диалога со студентами-участниками СВО в Музее Победы. По его словам, менять необходимо всю российскую систему образования.

«Менять надо всю систему, которая была выстроена, как калька западного образования, потому что и ЕГЭ, и ОГЭ — это всё попытки выстроить систему под Болонскую. Я считаю, что нужно последовательно отменять ЕГЭ, возвращать традиционную систему образования, состоящую из выпускных и вступительных экзаменов», — сказал парламентарий.

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Ранее в России утвердили расписание ЕГЭ в 2026 году. Основной период сдачи начнётся 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии.

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Матвей Константинов
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