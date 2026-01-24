ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 января, 02:07

Украине придётся пойти на уступки России из-за угрозы прорыва фронта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Украине придётся пойти на уступки, так как Украине грозит масштабный прорыв фронта российскими войсками. Об этом пишет Berliner Zeitung.

Согласно материалу, продолжение боёв грозит Украине критическими последствиями: фронт может рухнуть в решающий момент. Отмечается, что несмотря на «тяжесть» требований Москвы, их выполнение может стать наименее разрушительным сценарием.

«Для Украины неизбежны три вещи — территориальные уступки, отказ от членства в НАТО и прекращение размещения внешних войск на украинской территории. Я не вижу места для манёвра у украинского руководства», — говорится в статье.

В Пентагоне заявили об ответственности Европы за завершение конфликта на Украине
В Пентагоне заявили об ответственности Европы за завершение конфликта на Украине

Ранее в МИД РФ заявили, что прекращение преследований Украинской православной церкви является одним из ключевых условий для достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса. В ведомстве подчеркнули необходимость отмены принятого в августе 2024 года закона «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», который, как считают в МИД, создаёт юридический механизм для запрета канонической церкви.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar