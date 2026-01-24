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Опубликовано 24 января, 02:35

В Чернигове учебный батальон ВСУ лишился финансирования из-за дефицита бюджета

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kibri_ho

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kibri_ho

В Чернигове 180-й отдельный учебный батальон сил теробороны «Север» был лишён финансирования из-за дефицита бюджета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

Согласно источнику, военная администрация имеет дефицит бюджета в 60 миллионов гривен, из-за чего батальон, готовящий снайперов, будет получать минимальное жалование.

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А ранее стали известны детали амбициозного плана США и ЕС: журналисты ознакомились с секретным документом, который описывает программу инвестиций в Украину после конфликта. Речь идёт о колоссальной сумме в 800 миллиардов долларов и ускоренном пути страны к членству в Евросоюзе. Финансовая стратегия рассчитана на долгосрочную перспективу — вплоть до 2040 года.

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Тимур Хингеев
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