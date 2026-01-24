Пентагон признал способность России вести затяжные боевые действия на Украине
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Национальную решимость, необходимую для ведения затяжных боевых действий у своих границ, продемонстрировала Россия в конфликте на Украине. Об этом говорится из обновленной военной стратегии США.
«Россия также показала, что обладает национальной решимостью, необходимой для ведения затяжной войны вблизи своей границы», — говорится в документе Пентагона.
Ранее Пентагон отмечал, что ключевая ответственность за достижение урегулирования конфликта на Украине возлагается на европейские государства. Кроме того, указывается, что президент США Дональд Трамп высказывался о необходимости завершения конфликта. При этом подчёркивается, что поддержание мира потребует лидерства и устойчивой приверженности со стороны союзников Вашингтона по НАТО.
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