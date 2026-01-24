ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 января, 05:16

Пентагон признал способность России вести затяжные боевые действия на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Национальную решимость, необходимую для ведения затяжных боевых действий у своих границ, продемонстрировала Россия в конфликте на Украине. Об этом говорится из обновленной военной стратегии США.

«Россия также показала, что обладает национальной решимостью, необходимой для ведения затяжной войны вблизи своей границы», — говорится в документе Пентагона.

Появились фотографии с переговоров по украинскому конфликту в Абу-Даби
Появились фотографии с переговоров по украинскому конфликту в Абу-Даби

Ранее Пентагон отмечал, что ключевая ответственность за достижение урегулирования конфликта на Украине возлагается на европейские государства. Кроме того, указывается, что президент США Дональд Трамп высказывался о необходимости завершения конфликта. При этом подчёркивается, что поддержание мира потребует лидерства и устойчивой приверженности со стороны союзников Вашингтона по НАТО.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Пентагон
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar