Reuters: Трамп и Путин договорились по Донбассу ещё на Аляске

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин договорились о полном выводе Вооружённых сил Украины с территории Донбасса ещё в августе прошлого года. Об этом сообщил агентству Reuters источник, близкий к Кремлю, рассказав о закрытом саммите на Аляске.

По его словам, эта договорённость стала ключевым элементом так называемой «формулы Анкориджа», согласованной лидерами. План также подразумевает переход региона под полный контроль России и заморозку боевых действий на остальных участках фронта.

««Формула Анкориджа» < > была согласована между Трампом и Путиным на саммите на Аляске в августе прошлого года, предоставит России контроль над всем Донбассом и заморозит линию фронта в других частях Украины», — сказано в тексте издания.

Ранее Трамп заявил, что для урегулирования конфликта на Украине все стороны делают уступки. Комментируя позицию России, республиканец сообщил, что уверен в готовности Москвы пойти на компромисс.