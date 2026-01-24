ВСУ атаковали машину скорой помощи в Херсонской области, судьба врачей неизвестна

Украинские боевики нанесли удар по автомобилю скорой медицинской помощи в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

«Ранним утром на въезде в Голую Пристань враг атаковал медицинский автомобиль Алешковской больницы», — написал он.

В результате нападения машина скорой помощи получила значительные повреждения. Текущее состояние и местонахождение членов медицинской бригады, находившихся в автомобиле, установить не удаётся. Как подчеркнул Владимир Сальдо, непосредственных следов, указывающих на гибель или ранение медиков, на месте происшествия обнаружено не было.

При этом губернатор выразил надежду, что медицинские работники могли своевременно укрыться в безопасном месте. Однако на данный момент установить с ними устойчивую связь так и не получилось, что не позволяет прояснить обстоятельства произошедшего.

Операция по поиску пропавших медиков и оценке всех последствий инцидента проводится в крайне сложных условиях. Владимир Сальдо пояснил, что ситуация значительно осложняется тяжёлой оперативной обстановкой, в частности, высокой активностью вражеских беспилотных летательных аппаратов в воздухе над данной территорией, что создаёт постоянную угрозу.

Ранее сообщалось, что Белгород вновь подвергся массированной атаке беспилотников. Военкор Евгений Поддубный утверждает, что для отражения атаки в пригородах задействованы мобильные огневые группы и расчёты войск противовоздушной обороны.