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Опубликовано 24 января, 09:20

Второй день переговоров по Украине в Абу-Даби пройдёт без прессы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / doomu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / doomu

Второй день переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби вновь пройдёт в закрытом режиме. Пресса на встречу допущена не будет. Об этом сообщает ТАСС.

«Пресса снова не предусматривается, действует закрытый режим, с этим согласны участники всех трёх делегаций», — рассказал информированный источник.

Обстановка в Абу-Даби во второй день трёхсторонних переговоров по Украине спокойная
Обстановка в Абу-Даби во второй день трёхсторонних переговоров по Украине спокойная

Напомним, первый день переговоров в Абу-Даби состоялся 23 января и завершился без публичных заявлений и комментариев. Формат обсуждений остался закрытым, детали повестки не раскрыли. Участники встречи дали согласие на продолжение консультаций 24 января. Позднее появилось фото с делегациями РФ, США и Украины.

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Полина Никифорова
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