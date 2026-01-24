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Опубликовано 24 января, 11:55
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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения сына бойца СВО под Псковом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения сына участника СВО в Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным ведомства, конфликт произошёл между подростками. В соцсетях сообщалось, что 13-летний школьник оскорблял отца сверстника, участвующего в СВО, после чего избил его. Пострадавший был госпитализирован.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Псковской области возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Ранее Life.ru писал, что девочку-подростка госпитализировали после избиения сверстницами в Майкопе. По данным прокуратуры региона, участники конфликта уже установлены, по итогам проверки их действиям будет дана правовая оценка.

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Полина Никифорова
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