Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения сына бойца СВО под Псковом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения сына участника СВО в Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным ведомства, конфликт произошёл между подростками. В соцсетях сообщалось, что 13-летний школьник оскорблял отца сверстника, участвующего в СВО, после чего избил его. Пострадавший был госпитализирован.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Псковской области возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Life.ru писал, что девочку-подростка госпитализировали после избиения сверстницами в Майкопе. По данным прокуратуры региона, участники конфликта уже установлены, по итогам проверки их действиям будет дана правовая оценка.