Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения сына бойца СВО под Псковом
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения сына участника СВО в Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
По данным ведомства, конфликт произошёл между подростками. В соцсетях сообщалось, что 13-летний школьник оскорблял отца сверстника, участвующего в СВО, после чего избил его. Пострадавший был госпитализирован.
Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Псковской области возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее Life.ru писал, что девочку-подростка госпитализировали после избиения сверстницами в Майкопе. По данным прокуратуры региона, участники конфликта уже установлены, по итогам проверки их действиям будет дана правовая оценка.
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