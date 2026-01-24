В Абу-Даби завершились двухдневные переговоры между Россией, Украиной и США: главное

В столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби завершились двухдневные трёхсторонние переговоры с участием делегаций России, Украины и США. Встреча, которая началась 23 января, проходила в закрытом режиме и была посвящена вопросам безопасности, урегулированию украинского кризиса и территориальным аспектам.

Российская делегация уже вернулась в отель после завершения второго дня переговоров. Официальных заявлений о результатах пока не поступало, однако представители США ранее охарактеризовали первый день как «продуктивный». Переговоры стали первым раундом в таком формате и длились в общей сложности два дня: 23 января встреча продолжалась несколько часов, а 24 января — второй этап.

По информации из источников, близких к переговорам, в центре внимания были вопросы безопасности в регионе, включая Донбасс, где продолжаются военные действия, а также более широкие аспекты геополитики. Российская сторона подчёркивала необходимость учёта интересов всех сторон для достижения устойчивого мира.

Переговоры проходили в закрытом режиме, поэтому полные списки делегаций не разглашались официально, но ключевые фигуры подтверждены. Возглавлял российскую сторону начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, украинскую — секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. США представлял спецпосланник президента США по урегулированию конфликта на Украине Стив Уиткофф.

Несмотря на закрытый характер обсуждений, эксперты отмечают, что выбор Абу-Даби в качестве площадки подчёркивает роль ОАЭ как нейтрального посредника в международных конфликтах. Дальнейшие раунды переговоров не анонсированы, но источники не исключают их продолжения в ближайшее время.